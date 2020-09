Bordelmamá Trčková ze Světáků. Manžel jí toleroval nevěry, kolegyně herečce záviděly vysoké honoráře

Jiřina Šejbalová Profimedia.cz

Sophia ji porazila o jediný hlas

Její životní rolí na stříbrném plátně byla stárnoucí Klára Rýdlová v mimořádně působivém dramatu Vlčí jáma (1957). Za její ztvárnění dokonce aspirovala i na hlavní cenu na MFF v Benátkách, tehdy ji ale o jediný hlas porazila italská hvězda Sophia Loren (85).

Nicméně Šejbalová si z festivalu odvezla alespoň speciální medaili. Herečka se do paměti filmových diváků zapsala také jako přičinlivá bordelmamá Trčková ve slavné komedii Světáci (1969).

Z jejích televizních rolí připomeňme například nerudnou tetičku z oblíbeného seriálu Taková normální rodinka (1970) či Blaženku z komedie Láska jako trám (1967). Pamatujete? Její filmový manžel Jan Pivec (✝72), se kterým má oslavit zlatou svatbu, se cestou domů trochu „ovíní“ a svůj zánovní kabát vymění za kožich se strašlivými liščími hlavičkami v domnění, že tímto dárkem udělá ženě radost.

Její honoráře vyvolávaly závist

Pro herečku byl charakteristický hluboký, nakřáplý hlas, který jí způsobilo onemocnění hlasivek. A z tohoto důvodu se také nestala pěvkyní, přestože na konzervatoři původně studovala zpěv. Herectví si přidala až později. Kvůli její tajemné, exotické tváři s výraznými lícními kostmi se jí také přezdívalo „česká Marlene Dietrich“.

Ženy ji moc nemusely, protože na ni žárlily. Zato muži jí leželi u nohou. Přestože byla šťastně provdaná za advokáta Jaroslava Pipka (✝59), občas se „zapomněla“ s nějakým kolegou – traduje se, že to bylo například se Zdeňkem Štěpánkem (✝71). Tolerantní manžel jí to ale neměl za zlé.

ČTĚTE TAKÉ: 5 hvězdných honorářů českých herců: Kolik dostal Nový za Kristiána nebo Marvan za Anděla na horách?

Terčem závisti se staly i její vysoké honoráře. Na konci 60. let brala Šejbalová v Národním divadle 5100 korun, přitom průměrná mzda činila tehdy necelých 1500 korun. Některé kolegyně zase poukazovaly na to, že za éry režiséra Karla Dostala nebylo snad hry, ve které by „Šejbalka“ neúčinkovala, a také se zlobily, že právě ona jde z jedné hlavní role do druhé.

Hvězdné manýry ji přišly draho

Protože často hrála nejrůznější potvory a manipulativní ženské, diváci si mysleli, že je taková i v soukromí. To ale nebyla pravda, Šejbalová byla přátelská a společenská. Ráda chodila do obyčejných pražských hospůdek a povídala si se štamgasty a řemeslníky. S většinou z nich si i tykala.

S hvězdnými manýrami měla totiž vlastní hořkou zkušenost, která se jí pořádně vymstila. Svého času očekávala od jistého zazobaného ctitele luxusní kožich k Vánocům, a když jí místo něj přišly elegantní dlouhé rukavice, rozlítila se a vyhodila je do koše. Nazítří jí obdivovatel zavolal a očekával velkou pochvalu – do každého z prstů rukavic vložil totiž pečlivě srolovanou pětitisícovou bankovku. Když Šejbalová zjistila, že vyhodila 50 tisíc korun, běžela rukavice hledat. Jenže už bylo pozdě…

Vyhlášená kuchařka a hostitelka

Také přátelé a kolegové vzpomínali na Jiřinu Šejbalovou jako na báječnou kamarádku a kuchařku. Často je také s manželem zvala na dobré jídlo. Hodovalo se u nich doma v Praze, a ještě častěji na chatě na Sázavě.

Však také svou zálibu ve vaření zúročila i v knize Vaříme na chatě, která byla okamžitě rozebrána. Prošpikovala ji historkami s kolegy Vlastou Fabianovou (✝78), Eduardem Kohoutem (✝87) či Bohušem Záhorským (✝74) a okořenila nejrůznějšími vtipnými radami. Později se v jejích stopách vydaly i další kolegyně, které rády a dobře vaří.

ČTĚTE TAKÉ: Pedantský tatínek z filmu F. L. Věk byl ve skutečnosti mamánek: Na nátlak matky se i rozvedl

Skvělá herečka, od jejíhož narození letos uplyne 115 let, hrála ve filmech téměř do konce svého života. Zemřela na rakovinu v roce 1981. ■