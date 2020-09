Takhle jí to sekne rok po porodu: Miluška Bittnerová žertovala, že dcera je tak trochu grázlík

Miluška Bittnerová Super.cz

Před rokem se Miluška Bittnerová (42) stala poprvé maminkou. Radost jí dělá dcera Betynka, která je už nyní energická a podědila povahové vlastnosti po herečce. „Zjistila jsem, že ty vlastnosti, které mám já a manžel, se u ní zdvojnásobily,“ řekla se smíchem Miluška a dodala: „Je to blbý, že to řeknu, ale ona je trochu grázlík, to bude drsná puberta, vše, co jsem dělala já, krát dvě,“ prozradila na tiskové konferenci muzikálu Láska nebeská Miluška.

S radostí přijala novou roli v představení z písní Waldemara Matušky, na otázku, zda je možnost, že by byla dcera po ní, ale rezolutně odpověděla. „To je zakázané. Muzika je zakázaná, herectví je zakázané, líbila by se mi lékařka, to jí tak ukazuji, že doktoři jsou fajn,“ řekla se smíchem herečka, která po porodu vypadá skvěle.

„Řeším váhu skoro furt, mám veselé sklony k přibírání. Lidi okolo mě to řeší, tak to vždycky začnu řešit i já a pak zase přestanu,“ prozradila Miluška s tím, že se na sobě snaží pracovat. „Teď se dávám spíš dohromady. Mám pocit, že ty hormony se ještě neuklidnily, třeba to veselé, že vám začnou padat vlasy po porodu, tak teprve teď po roce přestávají,“ prozradila blondýnka a dodala další nepříjemnosti, se kterými se potýká.

„K tomu, jak kojíte, tak se vše bouří, pleť se zhorší. Jsou instagramové matky, na kterých to není vidět a pak jsou matky jako já, kterým padají vlasy, mají strašnou pleť a rozhodně nemají ploché břicho a na tom teď budeme pracovat do konce života. Ráda bych šla do rakve šlank a s hustou hřívou vlasů,“ dodala Bittnerová, která už od listopadu začne v Divadle Broadway zkoušet nové představení. ■