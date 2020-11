Z playboye, na kterého ženy pořádaly hony, se stal oddaný otec. Co všechno hokejista zvládá v péči o miminko?

Petr si bere na starost hlavně uspávání v kočárku. Super.cz

Mnoho let čekal na to, než založí rodinu. Dcera Naomi se Petru Nedvědovi (48) narodila ve věku, kdy se někteří muži stávají pomalu dědečky. Bývalá hokejová legenda si ale aktuální období naprosto užívá a snaží se manželce Nicole maximálně pomáhat.

„Pro nás oba je to první dítě a užíváme si toho plnými doušky. Někdy je to hektické, co si budeme povídat. Neexistují děti, které nebrečí. Ale spokojenost,“ říká Petr.

Hlavní úlohu v péči o holčičku plní zatím manželka Nicole, ale Petr se také zapojuje. „Zatím nepřebaluji, i když Nikča říkala, že bych si to taky měl vyzkoušet. Místo toho ale hodně jezdím s kočárkem. Zejména první dny, kdy malá nespala, jsem chtěl, aby se Nikča vyspala. Malá usíná v kočárku stoprocentně. Takto jsem to pytlovali prvních deset dní. Teď se natahují prodlevy mezi kojením a je to trošku lepší,“ raduje se hrdý otec Petr Nedvěd. ■