12 sexy fotek Báry Mottlové v plavkách. Pánové, tahle kráska je k mání a chce si užívat!

Bára Mottlová vypadá pořád skvěle. Foto: Super.cz/Instagram B. Mottlové

Na sociální síti se pravidelně chlubila svou výstavní postavičkou v plavkách a o sexy fotky nemá nouzi. "Chci si užívat, nikam se nehrnu, biologické hodiny zatím netikají," řekla Super.cz Mottlová.

Zájemci tak mají určitě šanci a Bára se novým výzvám rozhodně nevyhýbá. A to ani když si prý Kůrka ve vztahu připadal spíš jako její syn než partner, což Mottlovou vůbec neurazilo.

"Necítím zášť, jsem v pohodě. Byly to super dva roky, hezky jsme se zasmáli a bylo to fajn,“ udržela si nadhled kráska. Jak to Báře Mottlové sekne v plavkách, si připomeňte v naší galerii. ■