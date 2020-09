Tohle není plastika, ale make-up. Mladý Brazilec jej nanáší čtyři hodiny. Změní ho to k nepoznání

Felipe Adam Profimedia.cz

Fascinace Kenem se u Felipeho projevila už v dětství. Od čtrnácti let, kdy si začal vydělávat vlastní peníze, pak začal s experimenty. Mohl si koupit oblečení, boty i make-up, které by ho k jeho předloze přiblížily.

Za make-up prý utratí mezi dvaceti a třiceti librami měsíčně (cca 580-780 Kč), často mu oblečení i líčidla věnuje také matka Edna a sestry Amanda a Carla. Všechny ho v jeho zálibě podporují.

Ke své transformaci Felipe využívá make-up, oční linky, a hlavně tekuté konturovací produkty, jimiž na obličeji přímo čaruje. Dokáže s nimi vytvarovat nos, čelisti a celkově upravit a změnit obličejové rysy.

Takto upravený pak vyráží do města, kde samozřejmě budí spoustu pozornosti. Mnoho lidí jej zastavuje s dotazem o společnou fotku, setkává se ale také s negativními reakcemi. Někteří ho označují za monstrum nebo démona. Také ve škole se setkal s posměšky. Ty však mladíka neodradily. Doufá, že jednou si bude moc dovolit také operace, které by ho k jeho idolu přiblížily zase o něco víc. Začít by chtěl s úpravou nosu. ■