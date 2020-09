Hvězda s potetovaným silikonovým zadkem podala žádost o rozvod: Cardi B prý došla trpělivost s dříve nevěrným manželem

Cardi B Profimedia.cz

E! News mělo k nahlédnutí rozvodové dokumenty, v nichž stojí, že je jejich manželství “nenávratně v troskách“ a “nic to nemůže napravit“.

ČTĚTE TAKÉ: To je tedy pořádná podívaná: Cardi B vystavila obří potetovaný zadek v miniaturních bikinách

Další zdroje hovoří o tom, že ve vztahu není ze strany rapperky žádná důvěra. Offset byl své ženě v minulosti nevěrný a ona ho tehdy na krátko opustila. Rozešli se v prosinci 2018, začátkem následujícího roku se k sobě ale vrátili. Rapper se velmi snažil získat její srdce zpátky a nakonec mu to vyšlo. Nyní se ale znovu špitá o nevěře.

Ačkoliv Offset nevěru popírá, mnoho žen tvrdí, že s ním měly pletky, a Cardi podle zdrojů došla trpělivost. „Chce být dobrým příkladem pro svou dceru a všechny ženy,“ tvrdí zdroj.

Pár prozatím žije společně a společně se i starají o dceru. Podle soudních dokumentů žádá rapperka na dceru výživné a doufá, že se rozvod vyřeší dohodou. Ani jeden z páru se k věci zatím veřejně nevyjádřil. O svém vztahu s Offsetem promluvila silikonová kráska v lednovém čísle Vogue.

„Když jsme s manželem měli problém - on byl nevěrný a tak dále - a já jsem se rozhodla s ním zůstat a taky spolupracovat, hodně lidí to naštvalo. Hodně žen jsem zklamala. To bylo dost na ho*no,“ přiznala tehdy.

ČTĚTE TAKÉ: Plastiky si vybraly svou daň: Slavná raperka kvůli komplikacím zrušila vystoupení

Cardi doplnila, že každé manželství má své problémy, a pokud to není nevěra, je to něco jiného. „Věřím na odpuštění. Modlím se za něj. S manželem jsme se za něj modlili. Přišel k nám kněz. A došli jsme k tomu, že jsme to opravdu my proti celému světu. Pro mě je monogamie jedinou cestou. Nakopu ti zadek, jestli mě ještě podvedeš,“ uvedla tehdy. Uvidíme, jak na tom bude s odpuštěním tentokrát. ■