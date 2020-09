Jeden luxusní byt prodal a hned nabízí další: Petr Nedvěd nám prozradil, jakou parádní alternativu si za to pořídí

Petr Nedvěd se poohlíží po bydlení, které bude víc pro rodinu. Super.cz

Portfolio nemovitostí se Petru Nedvědovi v poslední době výrazně mění. Před třemi lety hokejová legenda prodala vilu na pražské Ořechovce. Slavný sportovec pobýval většinu roku v zámoří a neměl kapacitu se o prvorepublikový skvost s francouzskou zahradou starat. Proto se na čas přestěhoval do pronájmu na Malé Straně a mezitím budoval luxusní 231 m² velký byt na Smetanově nábřeží u Karlova mostu. Do toho přišla rodina, a tak dal po více než roce byt do prodeje.

Nedávno se také bývalé hvězdě NHL podařilo prodat apartmán na Miami. Bez útočiště u moře ale Nedvěd být nechce. „Něco bychom si chtěli pořídit. Už to řeším, ale nic konkrétního zatím nemáme. Doba je divná, a tak tomu dávám čas,“ říká Petr s odkazem na řádící nemoc covid-19.

ČTĚTE TAKÉ: Petr Nedvěd se zbavuje luxusního bytu za 147 mega. Stojí za tím praktické důvody

Spousta Čechů v poslední době vyměnila nemovitosti na Floridě za bližší a přístupnější bydlení v jižním Španělsku. To bude nejspíš i Nedvědův případ. „Teď mám v hledáčku širší spektrum, jako je Řecko, Španělsko,“ říká Petr, který se prý Ameriky ale definitivně nevzdá. „Neříkám, že nikdy nepojedu na Miami. S největší pravděpodobností se tam budu muset přemístit pracovně, ale nechci předbíhat událostem. Uvidíme, jak se celá situace s covidem bude vyvíjet. Určitě na Miami nebudu trávit pět, šest měsíců v roce. S malou je ta cesta brutální.“

Petr Nedvěd se zjevně inspiroval přístupem svého nejlepšího kamaráda Martina Ručinského. Ten kromě bytu v centru Prahy nově vlastní taky srub na břehu Slapské přehrady. Nedvěd by byl brzy rád jeho sousedem. „I bydlení na Slapech by se nám líbilo. Možnost sednout do auta a za čtyřicet minut být na místě se mi líbí. Slapy budou určitě a uvidíme, jestli do toho přidáme nějaké moře,“ řekl Super.cz Petr Nedvěd. ■