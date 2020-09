Jednoduchým způsobem shodila 10 kilo, ale něco už má zpět. Kromě hubnutí se Sandra Pogodová nově věnuje otužování

Sandra Pogodová Super.cz

„Vynechala jsem pečivo a knedlíky. Nemusíte držet drastické diety, opravdu stačí, když upravíte jídelníček a je fakt, že po pečivu se přibírá nejvíc,“ svěřila se Super.cz s úsměvem Sandra. „Nejdřív jsem to trochu přepískla a prvně jsem shodila 10 kilo a pak to šlo pomalinku nahoru, takže mám nějakých 6 kilo dole a stačí mi to,“ dodala herečka na tiskové konferenci muzikálu Láska nebeská.

„Budu hrát intelektuálku Zuzanu, která se touží zamilovat a povede se,“ prozradila Pogodová, která se těší, že si v hit muzikálu s písněmi Waldemara Matušky také zazpívá. „Naštěstí budu i zpívat, což já dělám velice ráda a kupodivu to mají rádi i diváci a posluchači. Těším se na to, že je to muzikálová role, a doufám, že budou i pohybové kreace,“ řekla Sandra, která se vedle hubnutí věnuje také nové aktivitě.

„Momentálně je můj nejnovější sport otužování. Minulý týden jsem se s Nelou Boudovou, to je taky držák, přihlásila do Prvního plaveckého otužileckého oddílu v Praze a chodíme každý den do Vltavy. Zatím je to dobrý, protože má Vltava nějakých 17 stupňů, jsem na nás zvědavá v prosinci,“ svěřila se smíchem Sandra, která chce s otužováním pokračovat i v nižších teplotách. „Dělám to kvůli imunitě, začala jsem se otužovat doma, pod studenou sprchou někdy v květnu, takže je to 4 měsíce a zjistila jsem, že to chci posunout někam dál,“ dodala herečka, která už od listopadu začne v Divadle Broadway zkoušet svou novou roli. ■