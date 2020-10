Bolesti kloubů už se nadobro zbavila: Hanka Křížková se tak rozhodla naskočit do nové role

Hana Křížková Michaela Feuereislová

„Když mi volal Zdeněk Zelenka, zdali bych si chtěla zahrát v připravovaném muzikálu Láska nebeská, který právě dopsal pro Divadlo Broadway, tak jsem si nejdříve nechala poslat scénář. Víte, přeci jen nad každou pracovní nabídkou přemýšlím, protože minimálně dva měsíce života musím věnovat zkoušení a ráda si o tom, jak naložím se svým “volným časem“ rozhoduji sama,“ sdělila nám zpěvačka.

Hanku před časem trápily bolesti kloubů, rozhodla se tedy pro operaci kolene. Svých zdravotních problémů se již nadobro zbavila, proto se také rozhodla s chutí naskočit do nové pracovní nabídky. „Scénář se mi moc líbí, proto jsem nabídku přijala. Vlastně si v Divadle Broadway zahraji úplně poprvé. Se Zdeňkem Zelenkou se znám léta, a proto se na další spolupráci moc těším. A musím říct, že je to velká role a mám tam co hrát, to vlastně rozhodlo, že jsem kývla,“ dozvěděli jsme se dále.

„Nechci tu roli Fortelné zatím moc představovat, můžu snad říct, že půjde o takovou herdek babu, která odpovídá mému naturelu. A věřím, že si nakonec i nějakou tu Waldovu písničku zapěju. Osobně se na zkoušení po tom nedávném půstu těším. Písničky Waldy Matušky mám moc ráda, byl to – jak s oblibou říkám – zpěvák, který zpíval srdcem,“ dodala závěrem Hanka Křížková, která se bude od ledna v roli Fortelné alternovat s Naďou Konvalinkovou a Danou Syslovou. ■