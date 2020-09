Leona Machálková po létu, kdy se opalovala u moře a sportovala v Česku, zaskakovala za kolegyni nemocnou covidem-19

Leona Machálková Super.cz

Zpěvačka Leona Machálková (53) si léto užila. Práce měla minimum, čas tak trávila hlavně se synem Arturem a kamarády. Vyrazila k moři do Chorvatska, odkud se pochlubila i fotkami v plavkách a předvedla svoji záviděníhodnou figuru, ale také na chalupu do Nového Boru, kde prý hodně hrála tenis.

Se zpěvačkou jsme si povídali na oslavě narozenin producenta Františka Janečka (76), jehož muzikál Čarodějka se 19. září vrací na prkna divadla GoJa Music Hall. I Leona věří, že si aspoň na záčátku sezóny také více zazpívá.

"Odpadla mi i většina vystoupení o prázdninách. V srpnu jsem měla asi tři koncerty. Jeden jsem zpívala dokonce za Hanu Zagorovou (74), kterou chudinku skolil covid-19. Bylo nám jí líto, ale důležité je, že je v pořádku. Komunikovala jsem nejen s ní, ale i se Štefanem. A jsem hrozně ráda, že o ni bylo postaráno a všechny komplikace zvládla," bála se o kolegyni, která kvůli onemocnění skončila v nemocnici.

"V téhle sezóně už mám za sebou nějaké koncerty s vlastní kapelou a užíváme si každé hraní, protože nikdo nevíme, co bude zítra, natož co bude za měsíc, za dva. V říjnu mám mít Draculu v Hudebním divadle v Karlíně, mám naplánované i koncerty v divadlech, tak jsem na to zvědavá. Doufejme, že aspoň většina bude," přeje si Leona. ■