Na nové bydlení přispěli rodiče mladičké přítelkyně: Bohuš Matuš během těhotenství svojí Lucinky přibral na metrák

S Bohušem jsme jako vždy probírali i přípravy na jeho otcovství a vrátili jsme se i ke stěhování do většího bytu, které má nedávno za sebou. Zpěvák si sice nestěžuje na nedostatek vystoupení, ale připustil, že většinu věcí do bytu zaplatili rodiče Lucie.

"Jen zařízení dětského pokoje vyjde na 50 tisíc, čekáme ještě na gauč a další věci do obýváku. Chtěl bych jim moc poděkovat. Já mám sice pocit, že skoro nic nevydělám, ale platil jsem 200 tisíc na daních," svěřil Super.cz.

Bohuš se nám zdál o trochu větší, než jsme ho vídali, proto jsme trochu zažertovali, zda nepřibírá společně s partnerkou. "Lucinka přibrala jen 5 kilo, a to má v prosinci rodit. Naopak by měla přibrat víc, tak se ji snažím vykrmovat. Já při stěhování tři kila shodil, ale mám stejně skoro metrák, takže u mě by to mělo být naopak," připustil. ■