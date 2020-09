Šla snad konečně do sebe? Česká Barbie se během oslav narozenin vzdala prvku, který ji tolik charakterizuje

V jiné než růžové barvě bychom ji málem ani nepoznali. Foto: archiv D. Myslivcové

Jak se na českou Barbie sluší a patří, oslava šestadvacátých narozenin byla v jejím podání velmi netradiční, zároveň ale nešlo o megalomanskou záležitost, ale komorní akci v kruhu rodiny a blízkých. Oslava se navíc nekonala ani v jejím druhém domově v Praze. „Ano, byla jsem doma v Ostravě. Užili jsme si to s rodinou a přáteli,“ svěřila se Myslivcová.

A jak si vysvětlit absenci růžové? Možná je to tím, že Dominika už je opravdu velká holka. Což by se nakonec také dalo v šestadvaceti letech předpokládat. Nebo by to mohlo být tím, že se o výzdobu starala její maminka, fotografka dětí Natalie Myslivcová. ■