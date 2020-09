Geislerová se musí hýbat kvůli bolavým zádům, ale zná míru: Se svým režimem lenosti jsem spokojená

Musí se hýbat kvůli svému zdraví. Michaela Feuereislová

Šestý ročník charitativního happeningu s názvem Hýbejte se s Teribearem podpořila celá řada známých osobností. Pro modelku Renatu Langmannovou (34) to byla nejspíš poslední společenská akce před porodem, na dálku se na zahájení připojil tenista Radek Štěpánek (41) a zdravici ze svého domova na Floridě poslala supermodelka Karolína Kurková (36). Bohulibý projekt, v rámci kterého mohou účastníci pohybem pomoci znevýhodněným dětem, přišla osobně podpořit i Aňa Geislerová. Na akci, kde sponzoři za každý uběhnutý kilometr přispívají deseti korunami na podporu Nadace Terezy Maxové, dorazila i přesto, že není úplně velký milovník běhu.

„Bývala jsem nadšený běžec, ale teď jsem spíš chodec. To ale nevadí, protože po registraci a zapnutí aplikace člověk může třeba i chodit,“ smála se herečka a jedním dechem dodala: „Já jsem čím dál línější. Ale zároveň jsem se svým režimem lenosti spokojená.“

Rusovlasá kráska je od přírody štíhlá, a tak by se mohlo zdát, že není nucena příliš dřít. „Postava se mění, ale je to decentní. Musím ale cvičit kvůli svým zádům, která mě bolí. Ztrácí se mi hypermobilita, což mě mrzí,“ říká herečka, která se snažila nezahálet ani v době, kdy se nedalo cvičit veřejně. V době karantény si herečka dopřávala online lekce jógy se svou guru Petrou Pikelovou.

K pohybu se snaží Aňa vést i své tři děti., „Myslím si, že je důležité, aby se děti hýbaly. Jen jedno se zcela vymyká. Dcera Stella dělá od čtyř let gymnastiku, Max hraje tenis, jediný Bruno si jde svým tempem a sport mu není bytostně vlastní. Už jako miminko spokojeně seděl. Je ale pravda, že má perfektní vůli a je schopný si sport naordinovat do seznamu denních úkolů a to pak plnit. Nemám o něj strach,“ mávla rukou s úsměvem Aňa Geislerová. ■