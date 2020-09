Od porodu už Langmannovou dělí jen dny, možná i hodiny: Už by to mohlo přijít, jsem připravená

Langmannová krátce před porodem Super.cz

Je dost pravděpodobné, že poslední společenskou akcí, kterou Renata Langmannová (34) absolvovala před porodem, bylo zahájení šestého ročníku charitativního happeningu s názvem Hýbejte se s Teribearem . Bývalá královna krásy by totiž měla za pár dní rodit.

„Tato akce je mou srdeční záležitostí. Kdyby se nejednalo o akci Terezy Maxové, tak tady nejsem,“ říká Renata. Modelka se už samozřejmě nemá šanci zapojit do bohulibého projektu, v rámci kterého mohou účastníci moci pohybem pomoci znevýhodněným dětem, ale snažila se aspoň pomoct vlastní přítomností. „Budu se hýbat možná jen v porodnici po chodbách,“ vtipkovala těhulka.

Na držitelce titulu Česká Miss 2006 bylo zjevné, že by těhotenství měla už ráda za sebou. „Asi žádná žena si nemůže říct, že je připravená. Cítím se dobře a už si říkám, že by to mohlo přijít,“ řekla.

V době, kdy jsou mezi nastávajícími maminkami stále rozšířenější alternativní formy porodu, zůstává Langmannová u klasiky. „Nemám za sebou žádné speciální kurzy, lekce dýchání a podobně. Byla jsem jen na předporodním kurzu, abych věděla, co mě čeká a nemine, jelikož jsem prvorodička. Spoléhám na to, že mi příroda řekne, co mám dělat. Jsem i v tomto klasik,“ říká Renata Langmannová. ■