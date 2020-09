Petr Nedvěd se zbavuje luxusního bytu za 147 mega. Stojí za tím praktické důvody

Petr Nedvěd prodává luxusní byt v Praze. Foto: Super.cz/EGGCZSK/Nikolelefant

Poté, co se Petr Nedvěd oženil s o třiadvacet let mladší modelkou Nicole (25) a stal se otcem dcerky Naomi (7 týdnů), vyměnil životní styl starého mládence za rodinné štěstí. To se začalo projevovat i v praktické rovině.

Nejdříve se legendární hokejista zbavil luxusního apartmánu v Miami. „S Nikčou jsme už dlouho přemýšleli, že je to dobrý nápad. Pracovně sice budu i nadále létat do Ameriky, ale spíš si tam něco pronajmeme. Létání s rodinou je mnohem náročnější,“ vysvětlil v rozhovoru pro Super.cz důvody prodeje.

„Cestování na tak velké vzdálenosti není nic pro nás. Než člověk otevře dveře od bytu v Miami, je to minimálně šestnáct hodin. Pro mě a Nikču to není problém, ale pro malou a pejsky by to bylo náročné,“ doplnil.

ČTĚTE TAKÉ: Kvůli rodině se Nedvěd zbavil luxusního bytu v Miami s mnohamiliónovou ztrátou: Pořídíme si něco v Evropě

Nyní se rozhodl dát do prodeje i svůj pražský domov. Prodává byt na Smetanově nábřeží, který je s cenou 147 miliónů korun podle Forbesu čtvrtým nejdražším bytem v Praze.

Pro někoho může být překvapením, že se zbavuje nedávno dokončené nemovitosti na lukrativní adrese s úchvatným výhledem na Karlův most, Pražský hrad či Petřín, na které renomovaní architekti a designéři pracovali víc než rok. Rodina s miminkem a dvěma pejsky ale prý ocení jiný typ nemovitosti.

„Tento byt si nechal Petr vytvořit na míru svým potřebám ještě za svobodna. Je dokonalý, ale s manželkou a malým dítětem ocení praktičtější bydlení,“ svěřil nám zdroj blízký páru, který naznačoval, že rodina se přemístí do domečku se zahradou.

Vzhledem k ceně nemovitosti se dá očekávat, že se Nedvědovi hned tak stěhovat nebudou. V tomto oboru ale není nikdy nic předem dáno. ■