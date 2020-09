Jako matka se synem? Sexy Bára Mottlová vrací po rozchodu úder expartnerovi!

Barbora Mottlová Michaela Feuereislová

"Po rozchodu mají někteří tendenci se vyjadřovat podrážděně, obzvlášť když se holka rozejde s klukem. To se stává, že to třeba úplně nezvládnou," řekla Super.cz s úsměvem herečka. "Necítím zášť, jsem v pohodě. Byly to super dva roky, hezky jsme se zasmáli a bylo to fajn," dodala Bára.

A jaké podle ní tedy byly důvody rozchodu?

"Každý jsme jinde a pohár už přetekl. Už nešlo ve vztahu dál pokračovat," vysvětlila, proč známost ukončila.

Nyní Bára předpokládá, že poté, co vyšlo najevo, že je single, bude mít sociální síť zahlcenou nabídkami na rande. "Chci si užívat, nikam se nehrnu, biologické hodiny zatím netikají," uzavřela Mottlová. ■