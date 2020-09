Bohuš Matuš se připravuje na miminko a na novou pracovní příležitost: Už nebude jen zpívat, ale i hrát

Bohuš Matuš se představí v novém muzikálu jako herec. Super.cz

„Jsem nadšený, protože to bude muzikál z písní Waldemara Matušky, mého obrovského oblíbence. Měl bych hrát profesora, asi si sundám čepici, abych vypadal starší, a budu tam chodit plešatý,“ prozradil Bohuš Matuš na tiskové konferenci připravovaného muzikálu Láska nebeská.

Na podzim tak bude mít Bohuš opravdu napilno. Vedle příprav na svou novou životní roli tatínka, kdy se těší s přítelkyní Lucinkou na prvního potomka, se vrhne do zkoušení a také pilování svých hereckých dovedností. „Je to činoherní role, dostal jsem šanci předvést se jako herec. Někteří říkají, že neumím hrát, a já si myslím úplný opak, akorát si myslím, že milovníci zrovna nejsou můj part a ty jsem pořád hrál, takže se strašně moc těším,“ prozradil Bohuš Matuš, který by měl nový muzikál v Divadle Broadway zkoušet už od listopadu, a to pod taktovkou Zdeňka Zelenky.

„Teď ještě věhlasný režisér pan Zdeněk Zelenka, je mi ale moc sympatický. Je to výzva, tak snad to zvládnu,“ prohlásil Bohuš Matuš, který vedle divadla stále koncertuje. „Těch vystoupení je poměrně dost, já dělám vystoupení, která nejsou davová, je to takhle odjakživa a ono to funguje,“ svěřila herec a přiznal, že se v jeho kalendáři přeci jenom kvůli aktuální situaci s koronavirem pár vystoupení zrušilo. „Zrušili mi jich hodně, mám jich tak patnáct měsíčně, teď jich mám tak devět a furt se to dá,“ dodal zpěvák. ■