Fanoušci sexy Báry můžou slavit! Mottlová se rozešla s Mužem roku Kůrkou

Bára Mottlová se rozešla s Josefem Kůrkou. Michaela Feuereislová

"Zvláštní, jak dva roky života nacpeš do kufru auta," napsal na sociální síť a přidal fotografii plného kufru věcí.

"Ano, rozešli jsme se. Neklapalo to. Byli jsme už spíš jako kamarádi, nebo možná bych řekl spíš jako máma se synem. Nevyšlo to, to se stává, " potvrdil Super.cz Kůrka.

"Nyní si hledám byt. Dnes mám nějaké prohlídky, tak doufám, že budu v novém bytě bydlet co nejdříve. Zatím jsem u kamaráda," doplnil Kůrka.

Mottlová a Kůrka vztah veřejně přiznali loni v září na křtu klipu k písni Udělej mi to. To už spolu víc jak třičtvrtě roku chodili. Herečka známost ze začátku tajila kvůli špatným zkušenostem z minulosti.

Super.cz Bára tehdy svěřila, že by si přála, aby vztah s Kůrkou byl ten poslední a osudový. To se jí bohužel nevyplnilo. ■