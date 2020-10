Už čtyři měsíce je maminkou: Jak si krásná muzikálová herečka užívá novou životní roli?

Ivana Korolová Michaela Feuereislová

„Chvíli mi trvalo, než mi došlo, že je vlastně v pořádku, že nedělám nic jiného než maminku. Byla jsem zvyklá lítat od rána do večera z dabingu na natáčení, do divadla, ve volných chvílích psát texty k písničkám a najednou nebyl čas na nic jiného než na miminko a spánek,“ svěřila se Super.cz Ivana a popsala první týdny s miminkem.

„Ale do dabingu jsem začala chodit pomalu už asi 2 týdny po porodu, protože jsme potřebovali nadabovat další řadu Simpsonových. Teď to je tak, že se snažím práci rozložit, abych měla jeden den dabing nebo divadlo a druhý den volno a byla jen s Amélií, a na to se pak vždycky hrozně těším,“ popsala svůj rozvrh.

Velkou oporou jí je doma i při práci samozřejmě manžel. „Byl to mazec, hlavně na začátku. Člověk se fakt nezastaví. To jsem nevěděla nebo nečekala nebo já nevím, nedovedla jsem si představit, kolik práce kolem miminka je. A moc děkuji svému Jirkovi, protože je perfektní táta,“ řekla Ivana.

„No a taky máme kliku, že máme oba úžasné rodiny, které nám pomáhají. Stala se z nás rodina a pořád jsme z toho štěstím celí pryč. A s Amélií začíná být sranda, je to hrozně hodné a chytré miminko, v noci se vzbudí jen na kojení a zase spinká, takže zvládáme fungovat, za to jsem vděčná,“ dodala herečka. ■