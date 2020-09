Na oslavu producenta Čarodějky přišla o berli: Zuzana Bubílková má nový kyčelní kloub

Zuzana Bubílková má po operaci kyčle. Michaela Feuereislová

"Bylo to hodně rychlé, operace trvala jen 53 minut, tak jsem nemusela být ani dlouho v anestezii, a musela jsem se i dobře hojit, protože se na oddělení chystali malovat. Za deset dní jsem byla doma a ani jsem nechodila na rehabilitace. Zvládla jsem je sama. Doma už ani berli nepoužívám, ale tady jsem předpokládala, že budu dlouho stát, tak jsem si ji pro jistotu vzala," vysvětlovala.

"Kyčel mě trápila už asi osm let, měla jsem i nepříjemný úraz na lyžích. K operaci jsem se odhodlávala dlouho a nahrálo tomu i to, že jsem letos nemohla jet za synem do Ameriky, takže jsem měla volné prázdniny," vysvětlovala.

Jméno Zuzany Bubílkové se v posledních dnech skloňovalo i v nečekané souvislosti. Po vystoupení v Tváři přirovnávali masku Báry Basikové (57) spíše k ní, než aby připomínala Evu Pilarovou (✝80), kterou měla představovat. "Asi je to pravda, když jsem se dívala na svoje staré fotky. Bude to zřejmě i tím, že máme s Bárou podobný tvar brady, zatímco Evička měla takovou plnější, což vím, protože jsme mívaly společnou šatnu," smála se. ■