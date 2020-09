Novou lásku má teprve několik měsíců, ale už vybrala jméno pro dítě: Paris Hilton plánuje s partnerem dvojčata

Paris Hilton s partnerem Carterem Reumem Profimedia.cz

Paris Hilton (39) je momentálně v jednom kole díky uvedení dokumentu This Is Paris. V něm promluvila o detailech ze svého soukromého života , včetně šikany v dětství nebo toxických vztahů s bývalými partnery. Ty jsou naštěstí minulostí, slavná dědička od ledna jenom kvete po boku spisovatele Cartera Reuma .

Před časem na sebe Paris práskla, že si nechala zmrazit vajíčka, k tomu ji inspirovala kamarádka Kim Kardashian. Už tehdy prozradila, že by ráda měla dvojčata, která by mohla oblékat stejně. Teď k tomu přidala další detaily.

„Nejdřív chceme dvojčata, holku a kluka. Když si necháte zmrazit vajíčka, můžete si vybrat pohlaví,“ nechala se slyšet v podcastu LadyGang.

„Vybrala jsem jméno London, to bude pro holku, a teď se snažím vymyslet pro chlapečka. Takže jestli máte nějaké návrhy... Ptám se i svých přátel. Ne že bych se držela jenom jmen měst, ale nevím, je to složité rozhodování. London určitě pro holku, ale pro kluka to vymýšlím,“ upřesnila.

Před časem se také svěřila, že se speciálně těší na holčičku, protože ji bude oblékat jako svou miniaturní verzi. Paris a Carter jsou spojováni od lednových Zlatých glóbů. Začali si zhruba rok po jejích zrušených zásnubách s hercem Chrisem Zylkou.

Paris je až po uši zamilovaná. O současném partnerovi mluví jako o lásce svého života a zjevně se nemůže dočkat, až založí rodinu. Snad jim štěstí vydrží. ■