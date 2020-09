Role sexbomb už jsou prý pryč: Vnadná Miluška Bittnerová vás překvapí, co si tentokrát zahraje

Miluška Bittnerová Super.cz

Mnozí ji přezdívají česká Marilyn Monroe. Nejen díky své blond kštici, ale také bujnému poprsí, dostávala Miluška Bittnerová (42) většinou role sexbomb. S těmi už se ale energická herečka a moderátorka rozloučila. Kdo by si ale myslel, že poté, co jí rok dělá radost dcera Betynka , přijdou role maminek, mýlil by se.

„Konečně budu hrát něco, co mi fakt sedí. Budu hrát takovou starou pannu, která nepotkala lásku a možná ji potká,“ svěřila se Super.cz se smíchem herečka na tiskové konferenci muzikálu Láska nebeská. „Je to můj život, konečně hraji to, co mi opravdu sedí a žádné sexbomby, teď už to je na dřeň a tak, jak to je doopravdy,“ dodala vtipně Miluška, která se na muzikál z hitů Waldemara Matušky již těší.

„Mám tam jakési zpívání, nemám se bát, já se nebojím ničeho. Já ráda zpívám, miluji písničky Waldy Matušky, já se na to hodně těším,“ svěřila se Miluška, která s kolegy začne v Divadle Broadway zkoušet už v listopadu. Léto si s manželem a dcerkou užila, takže je nabitá energií.

„Jsme trochu srabíci, protože se nám nechtělo jet ven a do jiného covidu než českého, tak jsme si říkali, že je fajn podpořit českou ekonomiku, takže jsme utráceli doma. Máme loď na Slapech, takže jsme to hodně střídali, Praha - Slapy a bylo to celkem fajn,“ prozradila herečka, která si roli maminky moc užívá. Čas ale podle ní utíká až moc rychle.

„Zjistila jsem, že jestli jsem předtím říkala, že nemám čas, tak jsem kecala. Měla jsem spousty času. A že jsem unavená, tak to jsem taky kecala. Je to krásné, je to úplně jinak všechno. Možná to byl nejrychlejší rok života. Je to strašně krásný, možná jsem s tím měla začít dřív,“ řekla závěrem Miluška. ■