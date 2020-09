Za pár měsíců se stane poprvé tátou: Bude chtít být Bohuš Matuš s Lucinkou u porodu?

Bohuš Matuš s přítelkyní Luckou Super.cz

„Je to překrásné období. Jenom sousedi to klidnější období nemají, protože jsme zpívali a už tam na nás někdo ťukal, tak jsem se omluvil celému baráku a budeme tam muset být opravdu potichu,“ svěřil se Bohuš Matuš, který byl ve svém starém bytě zvyklý, že nikomu jeho zpěv nevadil.

A jelikož je Lucka těhotná, odstěhoval do nového bydliště velkou část věcí sám. „Bohužel bydlím v ulici, kde jsem nemohl přistavit stěhovací vůz, tak jsem všechno musel stěhovat tím svým autíčkem, ale musím říct, že nám hodně lidí pomohlo. Odstěhoval jsem to vlastníma rukama, takže mi spadlo malinko břicho a asi ještě začnu chodit do posilovny,“ prozradil nám zpěvák na tiskové konferenci muzikálu z písní Waldemara Matušky Láska nebeská.

Už od listopadu čekají na zpěváka zkoušky nového představení, ve kterém se předvede v činoherní roli a mezitím se s Luckou bude chystat na miminko. „Lucka je šťastná, má obrovskou oporu v rodině a já jsem rád, že mám další skvělou rodinu, která je na úrovni,“ prozradil Matuš s tím, že má jeho přítelkyně pohodové těhotenství.

„Lucince je opravdu dobře, ani nezvracela, neměla nálady, snáší to opravdu skvěle, tak je to mladá holka,“ řekl Matuš a prozradil, jak to bude s jeho přítomností u porodu. „Já jsem nejprve nechtěl, nechtěl jsem vidět Lucku nějak trpět. Ale samozřejmě si to Lucka přeje tak budu u porodu. Mám v prosinci každý den vystoupení, tak uvidíme, jak to ještě bude,“ dodal závěrem. ■