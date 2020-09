Jen jedna, zato pořádná. Jaroslav Uhlíř svěřil, co předcházelo hádce se Zdeňkem Svěrákem

Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák Michaela Feuereislová

Skladatel a hudebník Jaroslav Uhlíř (74) a textař a spisovatel Zdeněk Svěrák (84). Duo, které k sobě neodmyslitelně patří už víc jak padesát let, je podepsáno pod bezpočtem nezapomenutelných písní, jež si zpívají celé generace. I tyto dlouholeté přátele ale potkal rozkol, a to přímo kvůli jedné písničce.

Šlo o píseň Chválím tě, země má a jádrem hádky se stal text, s jehož částí Uhlíř nesouzněl.

„Nikdy jsme se nehádali, jen jednou. A sice u písničky Chválím tě, země má. Hádali jsme se nad textem. A to bylo strašný. Já jsem mu říkal, že to je špatně a on říkal, že už se cítí u zdi a že nevymyslí nic jiného. Celé prázdniny jsme spolu nemluvili,“ vzpomínal Jaroslav Uhlíř v 7 pádech Honzy Dědka. Spor dlouholetí souputníci naštěstí překonali, a jejich mimořádně plodná spolupráce tak mohla pokračovat dál.

Do zmíněné talk show Uhlíř dorazil krátce před svými 75. narozeninami. Do křesla pro hosty usedl i se svou manželkou Helenou. ■