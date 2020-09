Petr Haničinec (✝77) milostnými úlety trápil i pohádkovou princeznu Ladu. Zkrotilo ho až čtvrté manželství

Petr Haničinec Profimedia.cz

Ztělesňoval silné a rozhodné chlapy a dlouhá léta patřil k oporám Divadla na Vinohradech. Jeho hlasem k nám také promlouvá například poručík Columbo nebo koktavý císař ze seriálu Já, Claudius. Na první pohled působil Petr Haničinec (15. 9. 1930 – 7. 11. 2007) zachmuřeně a odtažitě a podle Jana Hergeta, který o něm napsal knihu, to byl „Vztekloun s jemnou duší“.

Nicméně Haničinec, který by v těchto dnech oslavil devadesátiny, byl opravdu vynikající herec a k tomu i výborný muzikant a klavírista.

ČTĚTE TAKÉ: Tato slečna měla těžké dětství a ve stáří propadla alkoholu a depresím

K nejznámějším filmům a seriálům, v nichž se objevil, patří Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenutý čert (1976), Žena za pultem (1977), Inženýrská odysea (1979), Dobrá Voda (1982), Synové a dcery Jakuba skláře (1985), Cirkus Humberto (1988) či Čas sluhů (1989). Na divadelních prknech se objevil mj. v inscenacích Faust, Komu zvoní hrana, Král Krysa, Generálka nebo Mistr a Markétka.

Tatínek obrátil

Jeho otec nechtěl slyšet ani slova o tom, že by se syn měl stát hercem. Dokonce ho během studií na Státní konzervatoři (dnes DAMU) odmítl živit, a tak si mladý Petr začal přivydělávat tím, že hrál po večerech na piano.

Šlo mu to opravdu skvěle: „Vydržel jsem cvičit i šest hodin denně,“ vzpomínal později Haničinec, kterému dokonce nabídli, že může rovnou nastoupit do třetího ročníku hudební konzervatoře. On chtěl ale vystudovat herectví. Vtipné je, že když se dostavily první úspěchy, přísný tatínek obrátil o 180 stupňů a tvrdil, že vždycky věděl, že jeho syn bude jednou hercem.

Se studentskou láskou to nevyšlo

Ženy hrály v Haničincově životě vždy významnou roli. První velkou lásku prožil už ve 14 letech a poprvé se ženil ještě během studií. S manželkou Štěpánkou Haničincovou (✝68), kterou u nás později znaly všechny děti, jim to ale neklaplo. Důvodem byl i fakt, že on tehdy působil ve Východočeském divadle v Pardubicích a Haničincová dostala nabídku z Československé televize v Praze.

Princezna Lada se trápila

Podruhé skončil před oltářem s představitelkou princezny Lady Marií Kyselkovou (✝83). Ta později vyprávěla, že do něj byla opravdu zamilovaná. Ovšem život po boku bohéma nebyl žádný med a Haničinec si prý s věrností nikdy hlavu nelámal.

Rád si užíval přízně jiných žen a pověstné prý byly i jeho noční tahy s kolegou a velkým kamarádem Vladimírem Menšíkem (✝58). Kyselkovou manželovy milostné úlety sice trápily, ale tolerovala mu je 15 let. Hercovou třetí manželkou se stala rozhlasová moderátorka Eva Kopecká, ale prý byli oba příliš dominantní, a tak šli po čase od sebe.

Konečně ta pravá

Vyšlo to až napočtvrté. Po boku Radmily Pleskotové, která byla jeho velkou fanynkou, prožil 24 let, a soužití přervala až jeho smrt. Manželka mu byla vždy velkou oporou a stála věrně po jeho boku i v těch nejtěžších časech.

V prosinci 1995 se Haničinec stal účastníkem hromadné dopravní nehody, v níž se vážně zranil. O šest let později prodělal při vystoupení cévní mozkovou příhodu, ale naštěstí se dostal včas do rukou lékařů.

ČTĚTE TAKÉ: Princezna Lada ze slavné pohádky: Pod šaty schovávala bříško a na čele jí zůstala jizva

Podzim života trávil s manželkou v malebném domku v Bratronicích na Kladensku. Rád chodil do lesa, byl to také vášnivý nimrod a houbař. Ke konci si prožil hodně trápení – měl cukrovku a sužovala ho i rakovina střev. Jeho žena se o něj oddaně starala až do jeho smrti. ■