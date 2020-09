Sagvan Tofi stále hraje s ortézou na noze: Na jevišti má ale novou pomocnici, svou dceru

Sagvan Tofi Foto: archiv Divadla Broadway

Že budou vystupovat na jednom jevišti, ho před časem ani nenapadlo. Sagvan Tofi (56) po pauze naplno naskočil do práce. Hraní v divadle má ale stále ztížené. Kvůli zranění, které si na konci léta způsobil, musí stále nosit ortézu. Při představení měl ale nyní velkou oporu, svou dceru Satine, se kterou začal nově hrát.

„Musím říct, že je to vlastně vtipný takhle hrát se svým dítětem na jednom jevišti. Já jsem ani nevěděl, jestli budu schopný kvůli tomu svému zranění hrát, tak jsem se hecnul a odehrál to,“ prozradil nám Sagvan Tofi, který se s dcerou objevuje v muzikálu Mýdlový princ.

„Satine za mnou chodila do divadla už odmalička, takže je v divadelním prostředí jako doma. Když přišla nabídka od producenta Divadla Broadway Oldy Lichtenberga, aby nazkoušela roli Kláry v Mýdlovém princi, protože dětské role se musí čas od času přeobsazovat, tak jsem ze začátku váhal a pak si řekl, proč ne,“ svěřil se herec a zpěvák, který už má premiéru na prknech se svou dcerou za sebou.

„Zeptal jsem se Satine a ona mi na to řekla, že to zkusí. Když začala zkoušet, tak vlastně ani nevěděla, kolik je za tím práce. A nikdy nikdo neví, není to jisté, že výsledek této snahy bude dobrý,“ řekl Tofi, jehož dcera už vystupuje také v dětském muzikálu Kocour v botách.

I když musí Sagvan hrát s ortézou, poté, co si utrhl vaz v koleni, je rád, že diváci na divadlo nezanevřeli a chodí. „Musím říct, že ačkoli lidi v divadle sedí celé představení v rouškách, tak si to moc užívají a za to mají můj obdiv. Já jsem představení odehrál s ortézou, vše dopadlo skvěle a jsem na dceru pyšný. A já už jsem se po té několikaměsíční pauze taky těšil na jeviště, publikum bylo jako vždy výborné,“ dodal závěrem Tofi. ■