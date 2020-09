Petr Kolář je trojnásobným otcem i dědečkem: Dalších potomků s mladší partnerkou se nezříká

Petr Kolář Super.cz

"To úplně ne, ale vždycky je tam nějaká křivda, asi i na obou stranách. Ale msta v tom pravém slova smyslu ne," ujišťoval. Klacky pod nohy mu jeho ex neházely, ani co se péče o děti týče. Ty má zpěvák tři, nyní už jednatřicetiletou dceru a z manželství se zpěvačkou Zuzanou Kryštofovou osmnáctiletého syna Petra a jedenáctiletého Honzu.

"Vždycky je dobré, když se ti lidi domluví, žádné velké rozbroje to nebyly," řekl Super.cz zpěvák, který už je i trojnásobným dědečkem. "Pohádkový dědeček zrovna nejsem, ale snažím se být milej, i když to dlouho nevydržím. Nedávno u nás byly a bylo to pořádné rošambó. Ale jsou to děti, člověk to tak musí brát. Asi bych je měl vídat častěji, ale bydlí daleko od Prahy, tak jsem rád, že aspoň takhle. Je hezké je vidět vyrůstat a hlavně, že jsou zdraví," míní.

Zajímalo nás samozřejmě, zda by byl ochoten si se současnou partnerkou Lenkou, která je o dvě desítky let mladší, založit další rodinu. "Co se stane, stane se," krčil rameny zpěvák, který se tedy dalších potomků striktně nezříká. ■