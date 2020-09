Ilustrační foto Profimedia.cz

Britská komička s přezdívkou Knee Deep In Life ráda ukazuje, jak doopravdy vypadají pro normální ženy momenty, které natáčí štíhlé modelky na Instagram. V následujícím videu si vzala do parády video, které ukazuje, jak sexy to vypadá, když se dokonalý zadeček dostává do kalhot. Realita je ale trochu jiná.