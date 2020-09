Porotce MasterChefa Přemek Forejt neudržel emoce a před kamerami se rozplakal

Přemek Forejt se v MasterChefovi rozplakal. Video: TV Nova

Tentokrát museli čarovat ze surovin, které jim vybrali jejich rodinní příslušníci. Ti se také následně do přípravy jídel zapojili. A vzhledem k tomu, že během časově náročného natáčení soutěžící nebyli se svými blízkými tak často, jak byli zvyklí a jak by si přáli, se návštěva rodičů, partnerů nebo dětí neobešla bez emocí.

Síla okamžiku dopadla i na porotce Přemka Forejta, jenž se neubránil slzám poté, co za soutěžícím Pepou přivedl jeho dvě dcerky, které se při příchodu do studia rozplakaly. „Já už to nechci dělat, já to fakt nedávám. Fakt bulím,“ utíral si Forejt slzy.

Do kolen návštěva samozřejmě dostala i soutěžícího Pepu. „Nečekal jsem holky. Čekal jsem, že třeba dorazí máma nebo manželka. Doufal jsem, že mě toho ušetří, ale jsem moc rád, že jsou tu,“ řekl s dcerami v náručí. ■