Nade mnou se vznášelo bílé světlo. Známý herec popsal, co se dělo po smrti milované manželky

Vinnie Jones napsal knihu k uctění své zesnulé ženy Tanyi. Profimedia.cz

Ztráta manželky byla pro herce a někdejšího fotbalistu Vinnieho Jonese velkou ránou. Teprve třiapadesátiletá Tanya loni v létě prohrála několikaletý boj s rakovinou. O svém smutku a odchodu ženy Jones napsal knihu Lost Without You: Loving And Losing Tanya.

V té mimo jiné popsal, co se dělo poté, co jeho žena doma zemřela. Vinnie prý uviděl podivné bílé světlo, které se vznášelo nad jejich domem.

„Tu noc, kdy Tans zemřela, jsme byli na zahradě. Bylo kolem půlnoci a bylo zataženo, ani měsíční světlo nebylo vidět. Ostatní postupně odcházeli do postele a já jsem jim řekl, že se trochu zdržím. Chtěl jsem si o samotě zakouřit a pobýt ve tmě. A jak jsem tam seděl, všiml jsem si kolem sebe bílého světla. Věděl jsem, že to nejsou hvězdy, protože bylo zataženo, ale bylo tam - prostě nade mnou bylo bílé světlo,“ uvedl Jones.

„Nevím proč, ale ve svém zármutku jsem se zeptal: ‚Jsi to ty, baby?‘ Světlo zářilo nade mnou. Byla to ona? Mohl jsem to zjistit jen jedním způsobem. Pomyslel jsem na všechny ty chvíle, kdy se zeptala ‚A co polibek?‘ a já jsem jí jeden poslal. Přesně to jsem udělal, v té tmě na zahradě, poslal jsem polibek to toho bílého světla nade mnou. Najednou se to světlo pohnulo a odletělo do ztracena. A mě nechalo zase samotného,“ popsal svou zkušenost.

Herec se prý následně ještě několikrát znovu ujistil o předpovědi počasí a zprávy mu potvrdily, že v Los Angeles bylo té noci zataženo a slunce se neobjevilo do poledne následujícího dne.

Svou ženu Jones potkal už v dětství. Vzali se v roce 1994. V nedávném rozhovoru Vinnie uvedl, že už se nikdy neožení. ■