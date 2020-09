Takto česká Ariana Grande dováděla v příboji v Tunisku. Pánové, tahle sexy zpěvačka už je zadaná

Lucie Bikárová Super.cz

Letní prázdniny se Lucii Bikárové podařilo o pár dní prodloužit. Finalistka poslední řady SuperStar totiž vyrazila natáčet hudební videoklip do Tuniska.

Kráska, která je díky svému zpěvu a dlouhým černým vlasům právem označovaná za českou Arianu Grande, měla šanci najít během náročných pracovních dnů i pár chvil na odpočinek.

„V Tunisku jsem byla poprvé a strašně moc jsem si to užila, bylo to skvělý,“ uvedla po návratu s nadšením Lucie a jedním dechem dodala: „Naposledy jsem byla u moře asi před dvěma lety, nebyl moc čas, takže jsem ráda, že jsem se letos k moři dostala.“

Lucie se nebála cestovat ani v době, kdy svět ohrožuje pandemie koronaviru. „Byla jsem překvapená, jak měli v Tunisku zvládnuté bezpečnostní předpisy. Měla jsem z toho vážně dobrý pocit," uvedla.

Bikárová natáčela na ostrově Džerba klip ke své písni Unikát a zároveň zde točila s Honzou Bendigem, který si ji vybral do duetu Dokola. Šestnáctiletá zpěvačka cestovala do zahraničí bez rodičů, ale bylo o ni postaráno. „Rodiče neměli vůbec obavu. Honzu a jeho přítele Lukáše znám už dlouho a rodiče se nebáli mě pustit. Dokonce řekli, že kdyby to byl někdo jiný, tak mě nepustí,“ směje se Bikárová.

Jak už to tak bývá, zakoukala se začínající hudební hvězdička do jednoho z členů štábu, asistenta režie Nikity. „S Nikitou se zatím poznáváme, nevíme o sobě vlastně ještě nic, takže uvidíme,“ culila se Lucie. ■