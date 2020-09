Drsné výhrůžky smrtí nové hvězdě Slunečné. Musela zasahovat policie, navrhla jí ochranu

Denisa Nesvačilová Super.cz

Herečka Denisa Nesvačilová (29) se ještě neobjevila v seriálu Slunečná, a už jí chodí drsné výhrůžky. Dokonce takové, že jí policie nabídla ochranu. Fanouškům seriálu se nelíbí, že by v seriálu měla Denisa ohrožovat vztah Evy Burešové (27) a Marka Lambory (25).

"Bohužel se už děje to, že mi lidé píšou strašný zprávy. Na obraz jdu až v půlce října a dostávám takové zprávy, že jsem to už musela řešit s policií a právníky. Chodily mi i výhrůžky smrtí. Že ví, kde bydlí moje máma, že mě pobodají v ateliéru, že mě přijedou znásilnit, že zabijou mámu i mě. Bylo to šílený," řekla Super.cz Denisa.

Policie jí navrhla i policejní ochranu. Tu ale herečka zatím odmítla. "Neumím si představit, že by mě někdo neustále hlídal. Nebylo by mi to příjemné. Věřím, že všechno bude v pořádku," doufá.

"Zatím nepodávám žalobu, ale jestli v jednu ráno na mě bude někdo opět pořvávat před domem, už to být nenechám. Není to legrace. Ze čtyř set lidí může být jeden magor, který mi něco udělá. A za to mi ani role v seriálu Slunečná, který je skvělý, nestojí," dodala na closing párty týdne módy, kam vyrazila s kamarádkou Evou Decastelo. ■