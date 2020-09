Vdova po Jiřím Menzelovi (✝82) promluvila o posledních chvílích s manželem. Takhle krásně se o slavného režiséra starala

Olga Menzelová s manželem Jiřím Menzelem Foto: archiv O.Menzelové

Už v pátek se v pražském Rudolfinu koná poslední rozloučení s Jiřím Menzelem (✝82). Oscarový režisér si veřejný pohřeb nepřál, ale vdova Olga nakonec k určité formě piety svolila, protože měl Jiří Menzel obrovské množství příznivců. Ráda by, aby se během rozloučení neplakalo, ale usmívalo, jak by si režisér přál.

Vzpomínka Olgy Menzelové na Jiřího Menzela

Instagram Olgy Menzelové

Olga Menzelová (42) popsala, jak probíhaly manželovy poslední chvilky. Režisér Olze zemřel v náručí.

„Když Jirka odešel, tak jsme se s ním rozloučili, poplakali si a připravili jsme ho na poslední cestu, jak jsme nejlépe uměli. Umyli jsme ho, oblékli jsme ho do svátečního, učesali, aby už na něj nikdo další nesahal,“ řekla Blesku Menzelová, jež hlavně nechtěla, aby Jiří zemřel sám v nemocnici.

„Když jsme se brali, tak jsem mu něco slíbila, zaznělo tam jak v dobrém, tak i ve zlém a mě by nikdy v životě nenapadlo, že Jirku někde nechám. Já jsem si ale přála, aby Jiří odešel doma, obklopen svými blízkými, těmi, co ho milují. Drželi jsme ho za ruku, aby se nebál. Myslím, že každý z nás by chtěl umírat v náručí milovaného člověka. A i přesto, že je to velmi obtížné a trýznivé, když vám umírá milovaná osoba, tak jsem šťastná, že se právě tohle podařilo,“ dodala Menzelová.

Slavného režiséra v posledních letech trápily zdravotní problémy. Na podzim roku 2017 byl hospitalizován kvůli infekci mozku, prodělal operaci a byl v umělém spánku. Po několikaměsíční léčbě, kdy se jeho zdravotní stav zlepšil, se následně vrátil domů, kde o něj rodina pečovala do posledních chvil. ■