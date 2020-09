Prý není nejhubenější. Sexbomba Bendová se i tak ukázala v bikinách

Alice Bendová Foto: Instagram A. Bendové

„Tak přátelé, jako teda nejhubenější nejsem, ale co, že jo? Jím zdravě, normálně spím, nepiju alkohol (ani to vínečko), nekouřím, pořád se hýbu a žiju normálně. Jsem šťastná z blbostí, raduju se z kravin, miluju a jsem milována. A vždycky, když mě čeká nějaká větší práce, zhubnu. A pak to zase přiberu,“ vtipkovala Bendová.

Ve formě se udržuje i díky frmolu kolem baráku a dětí. „Lítám kolem mých milovaných dětí (strašně ráda), vždycky nadávám, že už nám začal ten školní kolotoč a tréninky (teď už dohromady sedm týdně), ale jsem za to šťastná a doufám, že to tak zůstane i přes podzim a zimu. Lítám kolem baráku, slepic, pejsků a samozřejmě práce, ale je to tak hezky vyvážený, že mám na všechno celkem čas. Tak ať nám to vydrží a buďme zdrávi a šťastni,“ přeje si moc herečka.

A jak je vidět, čas si najde i na svůj milovaný bazének. ■