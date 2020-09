Pěkně žhavá podívaná: Irina Shayk se vyfotila v sexy prádle ve své ložnici

Irina Shayk Foto: Instagram I. Shayk

Její selfíčko v sexy krajkovém prádle nenechá muže chladnými. Krásná modelka má totiž stále co ukázat, takže není divu, že je tváří italské značky spodního prádla.

Irina byla v poslední době několikrát zachycena spolu se svým bývalým přítelem, hercem Bradleym Cooperem, se kterým má dceru Leu. Ta je teď jejich hlavním spojovacím aspektem, ale dle paparazzi fotek je vidět, že ti dva vůči sobě nechovají žádnou zášť.

Člověk blízký páru se v rozhovoru pro HollywoodLife v březnu zmínil o tom, jak to mezi nimi nyní funguje: „Pořád jsou tu určité výzvy, které musí řešit kvůli nabitým diářům a vytvářet kompromisy. Bradley se snaží své projekty udržet blízko New Yorku, aby se o Leu mohli starat střídavě, je tomu velice oddaný. Drží nad ní ochrannou ruku, a kdyby to bylo na něm, bral by ji všude s sebou. Je krásné vidět, jak moc miluje svou roli otce.“ ■