Jaromír Jágr a jeho krásná Dominika se projížděli na lodi po Vltavě. Takhle to bývalé modelce slušelo

Jaromír Jágr se svojí Dominikou a přáteli Foto: archiv P. Větrovského

"Vždycky jsem chtěla umět chodit na vodě, ale že to bude po Vltavě a nezamrzlé, to bych neřekla. U tohohle jezu sedával Bedřich Smetana a skládal Vltavu. Já složila zkoušku odvahy a co tu složí Jaromír Jágr? Snad tu nejlepší sestavu pro letošní sezónu," napsala k fotkám Olga.

ČTĚTE TAKÉ: První společné foto s krásnou Dominikou. Tohle Jaromír Jágr vzkazuje všem, kteří mu radí, jak žít

Na lodi dodatečně slavili i narozeniny Jágrova kamaráda, promotéra Petra Větrovského, a užili si i malý koncert. Olga se skleničkou v ruce zazpívala pár svých hitů. ■