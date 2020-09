Miss z děcáku ukázala v 6. měsíci těhotenské bříško! Přibrala jen 3 kila

Veronika Kašáková Super.cz

Modelka Veronika Kašáková (30) se po oznámení těhotenství poprvé ukázala na veřejnosti. Bříško už je pořádně vidět. Přiznala, že jako většina jejích kolegyň otěhotněla díky jarní karanténě. "Je to karanténní miminko. Co jiného jsme v koroně měli dělat," řekla Super.cz se smíchem Veronika.

Modelka je v 6. měsíci těhotenství. "Jsem na začátku 6. měsíce. Vyšlo to hned na poprvé. Byli jsme mile překvapení. Na 1. máje jsme počali, na den dětí jsme se to dozvěděli. Teď už se raduju. Už nevypadám, že jsem se jen přejedla a nejsem unavená. Je to fajn," prozrazuje.

Těhotenské nevolnosti ji na začátku netrápily. "Tělo mi hodilo obrovskou zpátečku, spala jsem 16 hodin denně. Neměla jsem nevolnosti, ale připadala jsem si pořád jak v kocovině. Nyní je energie zpátky, užívám si to, mám z toho radost," říká s tím, že zatím přibrala jen tři kilogramy. "V karanténě jsem přibrala tři kila, od té doby se to drží," usmívá se.

Svatba na pořadu dne není. "Svatba měla dávno být, kdyby nebyl koronavirus. Pak jsem otěhotněla a já se vdávat těhotná nechci. Zatím to není v plánu," dodala na otvíračce nového studia jógy. Veronika jógu miluje. "Teď jsem najela na těhotenský pilates, ale k józe se potřebuju vrátit. Svaly a záda leniví, tak to zase rozjedu," uzavřela. ■