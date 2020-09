Lela pláchla i s Lili: Když bude chtít Vémola vidět dceru, bude muset do zahraničí

Lela Ceterová s malou Lili Foto: instagram L. Ceterové

Když slibovala, že se kvůli zklamání ze vztahu s údajně nevěrným Karlosem Vémolou (35), s nímž má dcerku Lili, odstěhuje do své rodné země , nemlela Lela Ceterová prázdnou slámu. Vnadná silikonová blondýna už se ohlásila z nového bydliště v Bratislavě.

Tam Ceterová vlastní byt, který pronajímala, výpověď nájemníkům dala ještě předtím, než se partnerova údajná nevěra s ještě vnadnější Zdenou Černou alias Lulu provalila. Půdu si kvůli přetrvávající partnerské krizi připravovala dopředu, stěhování se zdrželo, když celá rodina onemocněla Covidem-19. "První noc ve svém," postovala Lela Ceterová snímek s dcerkou v nové ložnici.

To, že se odstěhovala do jiné země, může mít nepříjemný dopad i na možnost otce stýkat se s dcerou. U našich slovenských sousedů už se velmi špatně dívají na současný epidemiologický stav v České republice, i když prozatím jen varují před cestami do Prahy. ■