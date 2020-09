Halle Berry dodržuje striktní karanténu: Kvůli vážné nemoci patří do skupiny ohrožené koronavirem

Halle Berry Profimedia.cz

„Cítím, že jsem v ohrožení a dávám si velký pozor, koho pouštím do své bubliny,“ prozradila v rozhovoru pro magazín Variety. V domě máme celou sekci na věci zakoupené venku. Pokud jdete ven a koupíte tam něco, musí to v té části zůstat, než se to vydezinfikuje."

Cukrovku oscarové herečce diagnostikovali v roce 1989, když onemocněla během natáčení sitcomu Living Dolls. Nebylo to ale naposledy, co se v průběhu natáčení zalekla, že má nějakou vážnou nemoc. Když loni točila film John Wick 3, pocítila v hrudníku silnou bolest, která ji úplně ochromila.

„Myslela jsem si, že mám rakovinu kostí nebo začínající osteoporózu. Nechápala jsem, proč se mi to děje, když jsem v tak svělé formě.“ Naštěstí se ukázalo, že šlo o tři zlomená žebra.

„Kvůli cukrovce mám větší sklony k lámání kostí než normální lidé,“ doplnila.

Když Halle během natáčení Living Dolls onemocněla, upadla na týden do kómatu. Probudila se v nemocnici a lékaři jí řekli, že jí dieta už nepomůže.

Během natáčení se cítila slabá a bez energie, myslela si, že to rozhýbe, ale nemohla se víc mýlit. „Jednoho dne jsem prostě omdlela a probudila se za sedm dní. Bylo to velmi vážné. Řekli mi, že mohu přijít o zrak nebo o nohy. Vyděsilo mě to k smrti,“ zavzpomínala pro Daily Mail v roce 2005.

Berry přísahá, že nemoc zvládá díky keto dietě. Denně si hlídá hladinu cukru a dává si pozor, co jí. Díky dietě má prý nejen cukrovku pod kontrolou, ale může se naplno věnovat sportům, má dostatek energie a je ve skvělé formě. ■