Nejdřív jí vyrostla prsa a pak teprve bříško: Zpěvačka Kate Matl je v 5. měsíci a nafotila pořádně sexy snímky

Bylo to překvapení i pro ni samotnou, protože na to, že je těhotná, přišla až po třetím měsíci. Teď zpěvačka Kate Matl (41) zahajuje pátý měsíc a konečně jí k prsům narostlo i bříško, tak se rozhodla, že si nechá na památku udělat fotky jako sexy těhulka.

"S partnerem Michalem spolu budeme dva roky, miminko jsme chtěli, takže je to pro oba obrovská radost. Z předchozího vztahu má Michal už osmnáctiletého syna Filipa, se kterým jsme dobří kamarádi a taky nám to přeje," řekla Super.cz Kate, která teď s partnerem řeší hlavně bydlení.

"Pendlovali jsme mezi Prahou a Brnem, kde bylo jeho působiště. Rozhodli jsme se dál pro Prahu, tak začínáme shánět dům, protože současný byt by byl pro nás malý. Máme ještě psa a taky bychom neradi zůstali jen u jednoho potomka," plánuje zpěvačka. Pokud jde o svatbu, zatím ji aktuálně neřeší. "Michal říkal, ať se nechám překvapit. Tak uvidíme," smála se.

Pohlaví miminka ještě netuší, ale důležité prý je hlavně to, aby miminko bylo zdravé. Potěšil by ji kluk i holčička, i když sama je ze šesti sester. "Bylo by roztomilé, kdybychom chodily stejně oblečené," rozplývala se. ■