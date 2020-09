Takhle vypadá měsíc před kulturistickou soutěží: Iva Pazderková vystavila svaly v bikinách

Iva Pazderková ukázala vymakané tělo v bikinách Foto: instagram I. Pazderkové

Je to opravdu dřina. Není to dlouho, kdy herečka zapochybovala, zda má její snaha vůbec smysl. "Dolehla únava a pochybnosti, jestli se stihnu dostat do závodní formy, jestli to v tom pracovním tempu dám, jestli to dám zdravotně, jestli vůbec, jestli to má cenu," svěřila před týdnem. Krizi ale překonala.

Iva vypadá výborně, její svaly rozhodně nejsou obří, ovšem přesto o ni mají fanoušci starost. Její proměnu ale kvitují většinou pozitivně. "To je postavička! Jen to prosím nepřežeňte, zachovejte si ženské tvary," zaznělo mimo jiné v reakcích. ■