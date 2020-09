Takhle teď vypadá Ozzy Osbourne (71), který statečně bojuje s Parkinsonem

Ozzy Osbourne Profimedia.cz

Ozzy svou diagnózu oznámil světu v lednu, věděl o ní od února loňského roku. Loni na podzim navíc upadl a poranil si nerv na krku. S tím musel následně na operaci. Kvůli operaci zrušil i část loňského turné. Letos měl znovu vyjet koncertovat, ale vzhledem ke zdravotním problémům a pandemii koronaviru se tak nestalo.

V dubnu měl zahájit léčbu ve Švýcarsku, ale kvůli pandemii nakonec nemohl vycestovat. Ozzy se už několik měsíců izoluje a ven moc nechodí. K chůzi už také nějakou dobu využívá hůlku. Navzdory náročnému období Osbourne ale vylučuje, že by někdy opustil šoubyznys nebo rock and roll.

„Víte, kdy půjdu do důchodu? Až uslyším, že mi zatloukají hřebík do rakve,“ nechal se před časem slyšet. „A pak dám ještě přídavek. Jsem princ temnoty.“

Ozzy měl v průběhu karantény také psychické problémy. Navštěvuje terapeuta, který mu doporučil meditace, a bere antidepresiva, která podle něj skvěle zabírají. A i s Parkinsonem se pere statečně.

„Každý den se cítím o něco lépe. Jde to pomalu. Každý den jsem hodinu v bazénu. Každý den cvičím. To vás potom dožene. Nemůžu si stěžovat. Měl jsem skvělou kariéru. Užil jsem si to. A ještě nekončím. Jakmile se zase postavím na nohy, půjdu ven. Už se nemůžu dočkat. Pandemie, nebo ne, budu šťastný. Jestli má můj život skončit na pódiu, tak ať. To je místo, kam patřím,“ uvedl v dokumentu The Nine Lives of Ozzy Osbourne. ■