7 nejvíc šokujících momentů ze slavné reality show: Klan Kardashianek prožíval s diváky nevěry, porody i změnu pohlaví

S show slavného klanu je konec. Profimedia.cz

Spojené státy jsou vzhůru nohama. A není to kvůli koronaviru, dokonce ani kvůli Black Lives Matter, nýbrž kvůli ukončení slavné show Keeping Up With The Kardashians. Rodinná reality show, která slavný klan proslavila, byla na obrazovkách 14 let. Pojďte si připomenout nejvíc šokující okamžiky, kterých mohli být diváci za ta léta svědky.