3 tipy pro dokonalou hydrataci pleti po létě, se kterými navíc ušetříte

Získali jsme pro vás 5 horkých tipů přímo od dermatoložek, jak mít i po létě perfektní pleť. V létě totiž dostala pořádně zabrat – je dehydrovaná, vyskákaly nám pigmentace, od mžourání do sluníčka se nám prohlubují mimické vrásky. Co s tím?

Slunce nám pleť vysušuje, pomůže kyselina hyaluronová

Dehydrovaná kůže je jedním z nejčastějších problémů a také důvodů, proč naše pleť stárne rychleji, než by mohla. Hydratace je v boji proti vráskám základ, krémy jsou potřeba, ale bohužel nestačí. Proto je tu 1. tip od dermatoložek z institutu Asklepionu: hloubková hydratace kyselinou hyaluronovou. Kyselina hyaluronová je přirozenou součástí naší pokožky. Její hlavní funkcí je vázat na sebe vodu, kterou ztrácíme. Při hloubkové hydrataci vám dermatoložky drobnými vpichy aplikují do kůže kyselinu hyaluronovou, tím pleť zhydratují do hloubky a zároveň aktivují růst kolagenových vláken. Ta je tedy po aplikaci hydratovaná, omlazená a vypnutá. Výsledný efekt je dlouhodobý a viditelný na první pohled, ošetření je doporučeno absolvovat 2x ročně. Hloubková hydratace bude pleť vyživovat řadu týdnů až měsíců.

Omlazení pleti na míru nyní za akční cenu

Největším tajemstvím dokonalé pleti je podle dermatoložek v Asklepionu kombinace těch nejúčinnějších metod sestavená každému na míru. Vyhlazení vrásek, hydratace, sjednocení tónu pleti a omlazení nejúčinnějšími ošetřeními, které se vzájemně skvěle doplňují a zajistí, že vaše pleť bude do hloubky hydratovaná, bez vrásek, žilek, pigmentací a dlouhodobě omlazená obnovenou tvorbou kolagenu. Frakční lasery a radiofrekvenční ošetření eMatrix vyhladí jemné vrásky, stáhnou póry, sjednotí tón pleti a vypnou kolagenová vlákna a obnoví jejich tvorbu. Jiné typy laserů, které v Asklepionu používají, si poradí s žilkami, pigmentacemi, výrůstky i jizvičkami po akné. Pokud jste je ještě nevyzkoušela, je teď ten správný čas. Lékaři Asklepionu nyní omladí vaši pleť skvělou například kombinací radiofrekvence eMatrix + kyselina hyaluronová nebo plazmaterapie za akční cenu.

Mžourání do sluníčka nám dělá vrásky.

Mžourání do sluníčka nám dělá vrásky. Zbavte se jich a získejte výhody!

I když nosíme v létě sluneční brýle a chráníme si pokožku ochrannými krémy s UV faktorem, vidíme v zrcadle, že se nám mimické vrásky po létě často ještě prohloubí. Naprosto spolehlivým zmizíkem na mimické vrásky je botulotoxin. Kromě toho, že vyhladí vrásky už existující, působí také jako prevence proti vzniku nových. Díky němu se totiž tolik nemračíme. V Asklepionu vám botulotoxin i výplně aplikují ty nejlepší dermatoložky v Česku a na přirozeném výsledku je to znát. Při pravidelných návštěvách zde navíc můžete získat trvalou věrnostní slevu.

Omlazení pleti na míru

