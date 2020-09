Ilustrační foto Foto: Super.cz/ Profimedia.cz

Bílé tílko a červená limonáda, to je nebezpečná kombinace. Zvlášť, když se kolem vás ochomýtá dovádění chtivý pes... Jen co blondýnka na videu pozvedla číši k ústům, chlupáč přiběhl a „drcnutím“ do ruky paničky se dožadoval pozornosti. Dopadlo to přesně tak, jak čekáte, limonádou v obličeji i na tričku.