Kvůli ukončení rodinné reality show si vrásky nedělá: Nejstarší Kardashianka vystavila luxusní figuru v bikinách

Kourtney Kardashian Profimedia.cz

Její rodina šokovala prohlášením, že po dvaceti sériích a 14 letech na obrazovkách končí reality show Keeping Up With The Kardashians. Ale nejstarší z klanu Kourtney (41) se tím nenechala zdeptat a užila si den plný slunce. Na Instagramu se podělila o sexy snímek v růžových bikinách.