Moderátorka se 6 týdnů po porodu ukázala v bikinách. Hejty, které jí přišly, si nenechala líbit

Vogue Williams Foto: Instagram @voguewilliams

„Nesnáším spojení ‚vrátit se do formy‘, není to nic, co bych dělala záměrně, nebo co by mi přišlo důležité. Každé tělo je jiné a já jsem nedělala nic specifického. Jen jsem nedávno začala zase cvičit, 4x týdně 45 minut. Snažím se jíst zdravě, ale nepočítám kalorie. A jím mnohem víc než obvykle, protože kojím a je to důležité pro mléko,“ napsala Vogue.

Svou štíhlost pak přisuzuje tomu, že celý život cvičila a udržovala se fit, včetně doby obou těhotenství. „Jsem teď hodně vyčerpaná a právě cvičení mi dodává energii a udržuje hormony pod kontrolou,“ dodala Williams s tím, že zmíněné video nepublikovala kvůli tomu, aby se ukazovala, nýbrž šlo o kosmetický tutorial.

Vogue, která má s manželem Spencerem Matthewsem syna Thea a dceru Gigi, textem reagovala na jedovaté komentáře typu, že „takhle nemůže vypadat tělo 6 týdnů po porodu“. ■