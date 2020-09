Ilustrační foto Profimedia.cz

Takhle to dopadá, když si na kolo sedá začátečník! Slečna na následujícím videu má problém se dostat do sedla kola, které možná ani není její, podle toho, co má na sobě. Ovšem horší místo na trénování nasednutí si vybrat nemohla, tohle už asi mobil uložený v zadní kapse kraťas nepřežil.