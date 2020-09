Manžel modelky Gisele Bündchen zodpověděl pěkně peprný dotaz: Jak to mají doma se sexem?

Gisele Bündchen s manželem Tomem Bradym Profimedia.cz

Hráč amerického fotbalu Tom Brady (43) není obvykle tak sdílný, co se týče soukromí. Ovšem v rozhovoru pro podcast herce Daxe Sheparda udělal výjimku. Shepard totiž neváhal a zeptal se Bradyho rovnou na to, jestli má se svou krásnou manželkou, modelkou Gisele Bündchen (40) sex v den zápasu.

„Kámo, většinou to není na pořadu dne,“ odpověděl sportovec bez rozpaků. „Neřekl bych, že se to nikdy nestalo, ale v takovou chvíli na to není moc vhodná doba. Nepatří to úplně k mé rozcvičce,“ nechal se slyšet šestinásobný vítěz Super Bowlu.

Tom a Gisele jsou svoji 11 let a mají spolu syna Benjamina (10) a dceru Vivian (7). Tom má také syna Johna (13) s herečkou Bridget Moynahan. S Bündchen jsou velmi šťastní a stále působí jako čerstvě zamilovaní.

Brady už v minulosti prozradil, že tajemstvím jejich šťastného vztahu je hlavně otevřená komunikace. Pokud je něco trápí, řeknou si to hned a narovinu. Navzájem se také podporují v práci. Gisele je Tomovou velkou fanynkou už od roku 2006, kdy se poznali. ■