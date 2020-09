Oficiální dvojník Michaela Jacksona míří do Prahy: Španělský zpěvák svěřil, jak mu zkomplikoval plány koronavirus

Dvojník Michaela Jacksona Sergio Cortes míří do Prahy. Foto: archiv Royal Events

Je to už čtyřiadvacet let, co Michael Jackson (✝50) poprvé a naposledy navštívil Prahu. Jeho nezapomenutelný koncert, na kterém zněly největší hity a skladby z alba HIStory tenkrát sledovalo víc než 120 tisíc nadšených fanoušků. Zážitek z písní krále popu si teď mohou připomenout.